Tre minuti per raccontare Cagliari, al via il premio per cortometraggi “Ricordando Alziator”

Premio per cortometraggi. “Tre minuti di celebrità ricordando Alziator”. Nell’ambito delle iniziative programmate in occasione della quindicesima edizione del Premio Alziator intitolato alla figura dell’indimenticato scrittore, studioso e giornalista cagliaritano, l’omonima fondazione ha bandito il concorso “Tre minuti di celebrità a Cagliari ricordando Alziator”, competizione tra cortometraggi aperta a studenti, appassionati e professionisti senza limiti d’età e di provenienza. In soli tre minuti di tempo i partecipanti dovranno filmare e presentare Cagliari in brevissimi corti d’autore che ne evidenzino i pregi, e magari anche i difetti, cercando di fissare peculiarità, angoli nascosti, storie originali e i luoghi suggestivi della città decantati da Alziator nei suoi lavori. Non è richiesto nessun tema specifico sulla città né alcun tipo di prerequisito per partecipare, basta la passione e la vena critica e inventiva a seconda del taglio che si vorrà conferire al lavoro da presentare al concorso. Saranno ammessi anche i corti realizzati con smartphone e altri supporti. L’iniziativa, voluta dalla Fondazione Francesco Alziator diretta da Maurizio Porcelli che si avvale del supporto del Comune di Cagliari e della Regione Sarda, è destinata a valutare i migliori lavori che arriveranno entro il 15 novembre alla mail fondazionealziator@gmail.com. La giuria, presieduta dal regista di fama nazionale Peter Marcias reduce dal successo in alcuni prestigiosi festival cinematografici con il lavoro dedicato a Nilde Iotti, valuterà i migliori corti assegnando i premi previsti dal regolamento tra cui la somma di € 250 euro per il primo classificato. Inoltre sarà assegnato anche un premio speciale per quei lavori particolarmente vicini ai valori di Francesco Alziator. La partecipazione al concorso è gratuita ed i corti partecipanti saranno trasmessi in presenza nel corso delle giornate del festival cinematografico che si terrà tra novembre e dicembre a Cagliari con la partecipazione di ospiti prestigiosi e registi illustri che hanno contribuito a fare del cinema italiano una delle eccellenze a livello internazionale.