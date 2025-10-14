Tragedia la notte scorsa a Castel D’azzano, in provincia di Verona. Tre carabinieri, il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà sono morti in un’esplosione durante lo sgombero di un casolare.

La struttura era occupata dagli agricoltori e allevatori Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi. Sembra che i tre fratelli avessero seri problemi economici e al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine si erano barricati in casa. Stando a quanto ricostruito, potrebbero essere stati proprio loro a provocare l’esplosione. Non nuovi a episodi di questo tipo, i tre hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati. Ferita la donna: probabilmente è stata lei a innescare la fuga di gas. Si trova attualmente ricoverata in terapia intensiva a Verona. Nell’esplosione sono rimaste ferite altre 17 persone fra agenti delle forze dell’ordine e vigili del fuoco: 9 sono ricoverate all’ospedale veronese di Borgo Trento, di cui 3 sono attualmente nel reparto di terapia intensiva. Gli altri feriti si trovano all’ospedale Borgo Roma e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

