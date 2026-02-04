Tre comunità in festa per la nuova centenaria 𝗕𝗮𝗿𝗯𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗖𝗵𝗶𝗮, di Villacidro, che ha vissuto a Serramanna e ora a Samassi.

Ieri è stata festeggiata con grande emozione, circondata dall’affetto della sua famiglia e delle persone a lei più care. “Accanto a lei, in questo momento speciale, la cara amica 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶 (𝟵𝟱 𝗮𝗻𝗻𝗶) e la sorella 𝗥𝗼𝘀𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗖𝗵𝗶𝗮 (𝟵𝟬 𝗮𝗻𝗻𝗶) di Villacidro” ha espresso il sindaco Federico Sollai.

Alla celebrazione erano presenti la Sindaca di Samassi 𝗕𝗲𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗠𝘂𝘀𝗰𝗮𝘀, il Sindaco di Serramanna 𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹𝗲 𝗟𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿𝗮 e il Vice Sindaco di Villacidro 𝗗𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗣𝗶𝗿𝗮𝘀.

“Barbarina ha saputo 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗽𝗶𝗲𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗦𝗲𝗿𝗿𝗮𝗺𝗮𝗻𝗻𝗮, diventandone parte attiva e costruendo nel tempo 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗶 𝗱𝗶 𝗮𝗺𝗶𝗰𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗲 𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼. Allo stesso tempo, ha sempre mantenuto 𝘀𝗮𝗹𝗱𝗶 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗺𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗰𝗶𝗱𝗿𝗼, suo paese natale, che continua a sentire come parte fondamentale della propria identità e della propria storia personale.

Ancora oggi, con straordinaria lucidità, la Sig.ra Barbarina 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝘂𝗿𝗶𝗼𝘀𝗶𝘁à 𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲: legge, scrive, si informa e segue con attenzione ciò che accade intorno a lei e nella vita delle 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁à 𝗰𝗵𝗲, 𝗶𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗶 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶, 𝗹’𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗹𝘂𝗻𝗴𝗼 𝗶𝗹 𝘀𝘂𝗼 𝗰𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗼. Un esempio autentico di partecipazione, apertura e amore per la vita”.

“La sua presenza e il suo modo di vivere rappresentano una 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮, 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗹𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝗲𝗻𝘇𝗮”.