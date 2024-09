Travolge una bimba di 9 anni a Decimoputzu e scappa, giovane pirata della strada cagliaritano nei guai

La piccola è stata investita in pieno centro, in via Montegranatico. Ferita, è finita al Brotzu in codice rosso ma, fortunatamente, è viva. Il guidatore dell’auto, un diciottenne di Cagliari, è fuggito ma è stato trovato e bloccato, a tempo record, dai carabinieri