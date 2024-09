Siliqua, 40enne accoltellato dal figlio minorenne: è in gravissime condizioni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Gravissimo accoltellamento a Siliqua. Un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da almeno una coltellata sferrata, stando a quanto si sa sinora, dal figlio minorenne. La violenza potrebbe essere scattata probabilmente al culmine di una lite tra il genitore e il ragazzino. Le ferite riportate dall’uomo, gravi, hanno portato l’equipe medica intervenuta con un elicottero del 118 a trasportarlo subito, in codice rosso, all’ospedale Brotzu. La prognosi rimane riservata, solo nelle prossime ore o direttamente domattina sarà possibile avere un quadro clinico più chiaro. Le indagini dei militari della compagnia del paesino del Cagliaritano vanno avanti per accertare chiaramente cosa sia successo, le eventuali responsabilità e come sia stato possibile che il giovanissimo sia entrato in possesso di un coltello.