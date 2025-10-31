Tratalias, tentato furto in paese: “poco fa, in via Aldo Moro, due ragazzi incappucciati con felpa scura hanno cercato di entrare in un’abitazione”. Provvidenziale l’intervento dei vicini di casa: il furto è stato sventato.

È il sindaco Emanuele Pes a lanciare l’allarme: “I malviventi si sono allontanati a bordo di un furgone bianco.

Invitiamo tutti i cittadini a prestare attenzione e a segnalare subito alle autorità qualsiasi persona sospetta o veicolo insolito in giro per il paese, soprattutto in orari poco usuali. La nostra forza è la collaborazione tra cittadini. Aiutiamoci a stanare e fermare questi ladri”.

Dopo i casi di furti messi a segno a Villaperuccio, anche il comune vicino deve fare i conti con i malviventi: una situazione anomala per le tranquille comunità che, da qualche tempo, combattono contro chi viola le proprietà private e quelle pubbliche. “Passate parola, soprattutto a chi ha parenti anziani o case chiuse perché emigrati. La prevenzione parte da noi. Grazie a tutti per la vigilanza e il senso civico” comunica il sindaco.