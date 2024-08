Tragico incidente in moto, Carlo e Giorgia muoiono a 18 e 19 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una serata programmata per andare insieme ad un compleanno finita in tragedia. Due giovanissime vite residenti a Lanciano (provincia di Chieti), Carlo Rizzi, 18 anni, e Giorgia Apollonio, erano in sella ad una Honda per recarsi al party quando si sono scontrati contro un palo della luce. I due ragazzi, purtroppo, sono morti sul colpo e all’arrivo del 118 non c’era già più nulla da fare. Una tragedia che, in un attimo, ha spezzato per sempre la vita a due ragazzi e lasciato nella disperazione le famiglie. Le forze dell’ordine stanno facendo tutte le indagini di rito per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Fra le possibile cause una distrazione o l’alta velocità, ma non al momento non si sì esclude alcuna ipotesi.