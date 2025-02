Tragedia questa mattina per una famiglia inglese in vacanza a Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno, nel comprensorio del Lagazuoi. Un ragazzino di 14 anni stava sciando quando avrebbe perso il controllo degli scii, finendo contro un albero. Violentissimo l’impatto per il giovanissimo inglese, morto sul colpo. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine per gli accertamenti di rito, anche l’elisoccorso Falco, ma purtroppo era già tardi per il 14enne. Da quanto si apprende, nessun altro è stato coinvolto nell’incidente e sembrerebbero escluse responsabilità di terzi.