Tragedia oggi nello stabilimento dell’ex Ilva di Taranto. Un operaio di soli 47 anni, Claudio Salamida, è morto precipitando dal quinto piano dell’impianto durante il controllo di alcune valvole.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l’incidente potrebbe essere avvenuto a causa del cedimento di una pedana.

Trappo gravi, purtroppo, i traumi riportati dall’operaio 47enne, che lascia la moglie e il figlio. Sul posto sono intervenuti gli ispettori della Spesal per le verifiche del caso. Fiom, Fim, Uilm Usb nazionale hanno proclamato 24 ore di sciopero in tutti i siti produttivi di Acciaierie d’Italia. “La decisione – spiega una nota ufficiale– è conseguenza diretta dell’incidente mortale avvenuto questa mattina nello stabilimento di Taranto in Acciaieria 2”.