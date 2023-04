Tragedia sfiorata a Serdiana: si lancia con il paracadute ma qualcosa va storto

Le cause non sono ancora del tutto note ma, secondo le prime informazioni, durante l’evento organizzato in occasione delle festività pasquali, una donna di Carbonia, al momento dell’atterraggio, non avrebbe avuto tutte le condizioni favorevoli e opportune per concludere in totale sicurezza la fase conclusiva del lancio con il paracadute. L’atterraggio decisamente brusco, quindi, e le operazioni di soccorso che immediatamente hanno preso il via, prima da parte dei presenti e, subito dopo, dei mezzi di soccorso che hanno trasportato la donna presso il policlinico di Monserrato per le cure necessarie.

Un’attività che richiama l’attenzione di centinaia di appassionati che sfidano cielo e paure per provare l’ebbrezza del volo.