Tragedia sfiorata a Macomer, crolla il soffitto della mensa della casa di riposo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è sfiorata la tragedia a Macomer, nella casa di riposo del paese, in via Nenni. I vigili del fuoco sono infatti dovuti intervenire per il crollo dell’intradosso del solaio del refettorio. Una volta rimosse tutte le parti in pericolo imminente di distacco e messo in sicurezza la zona, congiuntamente al funzionario di guardia dei pompieri, giunto sul posto, e i tecnici comunali, hanno effettuato un sopralluogo di tutta la struttura disponendo la chiusura immediata e il trasferimento degli ospiti presso altra sede cittadina. Solo per miracolo, visto che il sole era appena sorto, nel locale adibito a mensa non si trovava nessuno e, quindi, non sono stati registrati dei feriti. Solo tanta paura per i nonnini e le nonnine residenti nella casa, già trasferiti in massa in un posto più sciuro.

Nessun ferito nemmeno tra il personale dipendente. La struttura, stando a quanto si apprende, è da tempo fatiscente e necessita di tutta una serie di lavori di messa in sicurezza che, visto quanto capitato oggi, sembrano proprio non essere più rinviabili.