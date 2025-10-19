Tragedia questa notte ad Asiago. Un’auto con la bordo 5 ragazzi è finita contro una fontana alla rotatoria in via Verdi attorno alle 3 e 30. Tre di loro, purtroppo, sono morti: Nicola Xausa, 20 anni, residente a Lusiana Conco, Pietro Pisapia, anche lui di Lusiana Conco 21 anni e Riccardo Gemo, di Creazzo, 20 anni.

Un altro ragazzo ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato all’ospedale di Bassano mentre un quinto è illeso. Stando a quanto ricostruito, i 5 giovani stavano rientrando dopo una serata in provincia di Trento. Nel sinistro non risultano coinvolti altri mezzi e le forze dell’ordine indagano sulle cause dell’impatto.

Foto dei vigili del fuoco riportata dal nostro partner QN