Tragedia in una tenuta agricola e zootecnica di Ragusa. Andrea Passalacqua, 15 anni, è stato travolto e ucciso da un trattore mentre di trovava nell’azienda di famiglia. Stando ad una primissima ricostruzione, il giovane sarebbe stato investito mentre il mezzo stava effettuando manovra. Al momento non si hanno dettagli su chi fosse alla guida del trattore. Inutili purtroppo i tentativi di rianimare il giovane da parte degli operatori del 118, deceduto poco dopo. Sulla tragedia stammo indagando i carabinieri e gli ispettori dello Spresal.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì: “Siamo sconvolti, è una tragedia che ci lascia sgomenti. L’intera comunità è sotto choc ed è vicina alla famiglia”.