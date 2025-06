Una giornata di lavoro si è trasformata in tragedia nella cava Bua Graniti, in località Biralò, nel cuore della Gallura. Pietro Bua, imprenditore di 73 anni ed ex titolare dell’azienda, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una pesante lastra di granito.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, mentre nel piazzale della cava erano in corso operazioni di movimentazione del materiale con l’ausilio di una gru. Secondo le prime informazioni, una delle lastre si è staccata improvvisamente, colpendo l’uomo che si trovava nelle vicinanze. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Ozieri, i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spresal, incaricati di verificare le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro e chiarire la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono in corso.