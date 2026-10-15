Ennesima tragedia sul lavoro, dopo il dramma di questa mattina a Porto Canale dove è morto il camionista 61enne Carlo Spiga schiacciato da alcuni tubi.
Questa volta la vittima è un ragazzo di 23 anni, rimasto coinvolto in un incidente in una cantina sociale a San Panfilo di Scerni, in provincia di Chieti.
Il giovane stava lavorando ad un macchinario, poi la tragedia. Nulla da fare purtroppo per il 23enne, studente universitario, morto poco dopo.
La dinamica dell’accaduto è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco.