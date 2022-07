Tragedia in spiaggia in Sardegna: malore fatale per una donna, muore sotto gli occhi del marito e dei bagnanti. La donna ha iniziato a perdere i sensi sul bagnasciuga, inutili i soccorsi. Il dramma è avvenuto nella bellissima spiaggia di Pittilongu, la donna aveva circa 70 anni ed era di Olbia. Anche i bagnini della cooperativa presente in spiaggia hanno fatto di tutto per rianimarla, ma senza riuscirci. A Pittulongu sono arrivati anche i carabinieri e la Capitaneria di Porto per i rilievi.