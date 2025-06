Dramma nella tarda mattinata di oggi nell’ospedale Carlo Ondoli di Angera vicino Varese. Un anziano è entrato nella struttura dov’era ricoverata la moglie, le ha sparato e poi si è tolto la vita.

Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo aveva nascosto la pistola sotto gli abiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallarate e del reparto operativo di Varese, che si stanno occupando delle indagini su questa tristissima vicenda. Al momento, non risultano altre persone coinvolte e non si conosce il movente del gesto, ma non sembra legato a dissapori nella coppia.