Tragedia in famiglia: a 17 anni uccide la mamma 55enne durante una lite

Tragedia familiare a Bagheria, in provincia di Palermo, dove una donna di 55 anni è stata trovata morta strangolata questa mattina nella sua abitazione. Fermata per omicidio la figlia 17enne: avrebbe confessato il delitto al termine di un lungo interrogatorio. La vittima, Teresa Spano, faceva l’insegnante elementare e, stando alle prime ricostruzioni, i suoi litigi con la figlia erano all’ordine del giorno. A dare l’allarme sulla donna i parenti, che non la sentivano diverse ore.

Il delitto sarebbe avvenuto intorno alle tre di notte.

La donna insegnava in una scuola elementare in provincia di Palermo. Secondo quanto si è appreso, la ragazza in un primo momento avrebbe parlato ai soccorritori di suicidio. Ma la sua ricostruzione dei fatti è crollata durante l’interrogatorio davanti alla procuratrice per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna. Secondo una prima ipotesi investigativa, la donna sarebbe stata strangolata.