Tragedia la notte scorsa sul traghetto Napoli Palermo. Una studentessa di 17 anni del Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto è morta dopo un malore improvviso. Da quanto si apprende, la scolaresca era diretta appunto in Sicilia e a dare l’allarme è stata la compagna di cabina della 17enne.

Il personale medico è intervenuto con la Guardia Costiera di Napoli, ma purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare, è deceduta durante il trasporto in ospedale. È atteso per le prossime ore l’esame autoptico sul corpo della 17enne.