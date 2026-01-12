Tragedia domestica a Guarene in provincia di Cuneo. Paolo Foglino, 57 anni e titolare dell’Osteria dei sognatori ad Alba e suo Francesco di soli 17 sono morti nella loro abitazione.

Si ipotizza che la causa del decesso possa essere un’intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto sono giunti le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che stanno ricostruendo le cause della tragedia.

La famiglia Foglino è molto nota è apprezzata nel territorio. Come riporta La Stampa, infatti, il padre di Foglino, Franco, è stato molto attivo politicamente come assessore comunale alle finanze ed è stato anche presidente della Società intercomunale servizi idrici.