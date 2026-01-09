Sarebbe stato fermato per “rischio di fuga” e “detenzione preventiva” il proprietario del locale Le Constellation Jacques Moretti, teatro della tragedia avvenuta la notte di Capodanno.

La decisione è stata presa dalla Procura di Sion dopo il lunghissimo interrogatorio durato più di sei ore. A riportare la notizia 24heures ma al momento non sono emersi altri dettagli. Come affermato dal sito “Leman Bleu” a deciderlo la procuratrice Catherine Seppey.

A piede libero la moglie Jessica, visibilmente provata e in lacrime:”I miei pensieri sono sempre rivolti alle vittime e alle persone che stanno combattendo oggi. È una tragedia inimmaginabile”, le parole della Moretti “Non avremmo mai potuto immaginare una cosa del genere. È successo nel nostro locale e voglio scusarmi” .

L’accusa per la coppia è di omicidio colposo, incendio doloso colposo e lesioni personali colpose. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla vicenda è disposto l’autopsia sui 5 ragazzi italiani morti nel rogo. Richiesta che le famiglie avevano fatto a gran voce e che ora- nell’immenso e inconsolabile dolore- ha trovato risposta.