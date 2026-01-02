Salvarsi per 15, interminabili minuti che cambiano una vita intera. È accaduto alla giovane veterinaria di Cattolica, Eleonora Palmieri, 29 anni, e al suo fidanzato Filippo Bonifacio, 24. I due ragazzi si trovavano in mezzo all’inferno del locale Le Constellation a Crans- Montana quando è divampato l’incendio la notte di Capodanno.

Una tragedia che, al momento, conta già 47 vittime. Eleonora era lì con il suo Filippo, che racconta quei momenti terribili a Il Resto del Carlino.

La coppia era a sentire un dj set all’aperto che fortunatamente è terminato più tardi: “In teoria la musica doveva finire subito dopo mezzanotte, ma fortunatamente il dj ha deciso di continuare fino all’1.15. Quel quarto d’ora in più, col senno di poi, ci ha salvato la vita”, racconta al quotidiano bolognese.

I due fidanzati era davanti al locale con alcuni amici in coda quando hanno notato che qualcosa di grave era accaduto: “È arrivata una ragazza molto agitata che parlava con i buttafuori. Loro si sono precipitati all’interno del locale. Noi abbiamo fatto un passo dentro.”

Poi la corsa folle piena di paura degli altri ragazzi presenti e Filippo non vede più Eleonora. Riesce a ritrovarla: “Quando l’ho raggiunta aveva i capelli bruciati, parte del volto ustionato, il cappotto bruciato e le mani ferite, con del sangue.”

Per non attendere i soccorsi l’ha portata all’ospedale di Sion in macchina. Scelta che si è rivelata fondamentale per la sua Eleonora.

Ora la 29enne si trova ricoverata al Niguarda di Milano e le sue condizioni sembrerebbero migliorare.