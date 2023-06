Tragedia a Villasimius, gamba intrappolata negli scogli: annegato il cuoco del Timiama Gabriele Loi

Tragedia a Villasimius. Gabriele Loi, cagliaritano residente a Maracalagonis, nato nel 1997, è morto annegato nella spiaggia di Is Traias. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è rimasto con la gamba intrappolata negli scogli. Alcuni turisti stranieri si sono resi conto delle difficoltà di Loi e l’hanno raggiunto e trascinato a riva, ma tutti i tentativi di rianimazione sono risultati inutili e anche l’elicottero del 118 è intervenuto quando ormai non c’era più niente da fare, nonostante i medici abbiano tentato in tutti i modi di far riprendere a battere il cuore del giovane marese. La vittima era aiuto cuoco nel residence Timi Ama. Nella struttura lavora anche il padre della vittima che si trovava in spiaggia al momento dell’annegamento. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di San Vito

Si tratta, purtroppo, dell’ennesima croce sulle spiagge sarde. Pochi giorni fa aveva perso la vita, a S’Archittu, un turista milanese. Stavolta, invece, a restare tradito dal mare è stato un giovane sardo all’inizio dell’ennesima stagione lavorativa, dopo quelle fatte in alcuni ristoranti di Cagliari e, subito dopo il diploma dell’Alberghiero, in Veneto.

Ha collaborato Paolo Rapeanu