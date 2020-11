Tragedia a Villacidro: perde il controllo della moto. muore un ragazzo di 23 anni, Alessio Sanneris. L’incidente mortale è avvenuto in torno alle 16.30 in via Todde: un giovane 23enne del luogo, per cause ancora in corso di accertamento, ha appunto perso il controllo del proprio motociclo KTM da enduro rovinando a terra. In seguito all’impatto fatale è morto sul colpo. Sul posto i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Villacidro e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte del giovane di Villacidro.