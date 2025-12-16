È un insegnante di 56 anni di Silanus, Giovanna Galistu, che questa sera ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto. In base alle prime informazioni, la vittima stava attraversando la carreggiata per raggiungere la sua vettura quando è stata colpita da un’auto in transito. L’urto è stato particolarmente violento e per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul posto prima dell’arrivo dei sanitari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale del 118 e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. La circolazione sulla statale ha registrato rallentamenti e disagi durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto stradale.