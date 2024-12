Tragedia fra le curve della vecchia Orientale Sarda, nella zona di Campu Omu, dove un motociclista ha perso la vita in un drammatico incidente. L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, all’altezza di Sinnai ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro il terreno, rimanendo ucciso nell’impatto. Sembra che nell’incidente, stando alle prime informazioni, sa coinvolta anche un’auto.

Un’altra persona è rimasta ferita, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia stradale, una squadra dei vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Purtroppo, nonostante i tentativi dei soccorritori, per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare.