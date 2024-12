Monserrato, la centralissima via Cesare Cabras è un percorso di voragini: “E guardate i marciapiedi, sembriamo a Beirut”. La protesta degli abitanti a Casteddu Online: “Segnaliamo lo stato di abbandono,della via Cabras a Monserrato- spiega Salvatore Zupi- soprattutto nel tratto iniziale, dalla rotonda di Riu Mortu,sembra di essere a Beirut! Vi sono crepe e buche spaventose,proprio ieri,un ciclista è caduto. Questa situazione, è presente da anni,cosa aspetta il Sindaco? Inoltre,la Polizia Locale ,ha mai segnalato all’ufficio competente la pericolosità di quella strada,a,causa dello stato disastroso?”. Ora la palla passa al consiglio comunale, la situazione del paesaggio “lunare” di via Cesare Cabras, che collega Monserrato con Pirri, forse la strada più percorsa e trafficata in assoluto, è sotto gli occhi di tutti.