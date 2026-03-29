Eccezionale furto alla Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma.

Sono stati trafugati tre preziosissimi quadri: ‘Les Poissons’ del pittore impressionista francese Pierre-Auguste Renoir, ‘Natura morta con ciliegie’, di Cezanne e ‘Odalisca sulla terrazza’, di Matisse.

Il colpo risale alla notte fra il 22 e il

23 marzo, quando la banda è riuscita ad introdursi all’interno della struttura mettendo a segno un colpo da milioni di euro.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Parma, i malviventi avrebbero forzato il portone. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire come abbia agito nel dettaglio la banda. Si tratta di una perdita gravissima per la rinomata fondazione e per il patrimonio culturale custodito nel nostro Paese.

Foto del nostro partner QN