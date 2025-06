Torre delle Stelle, in spiaggia con il quad: a Cann’e Sisa lo spettacolo non è passato inosservato. La scena è stata ripresa questa sera da un turista che ha chiesto: “Ma è lecito?”

Qualche acrobazia e tanta sabbia che vola dalle ruote che sembrano rimaste bloccate: l’autista del mezzo scende dalla sella per controllare ma non prima di aver aver avviato il motore al massimo. Un turista ha filmato il momento e, dopo essersi allontanato dalla spiaggia, ha fermato un’abitante del luogo per chiedere come mai fosse possibile utilizzare il mezzo sulla sabbia. Ha rilevato anche il numero della targa e chiesto informazioni sulle modalità per segnalare alle autorità di competenza il fatto.

Un’estate al via all’insegna dell’inciviltà, anche questa stagione ha già registrato i primi fenomeni contro la natura e il rispetto per il bene comune.