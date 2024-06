Torna a casa da un concerto di Ultimo con la fidanzata e muore in un incidente

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una tragedia che ancora una volta vede protagonisti giovani che perdono la vita sulla strada. Vincenzo De Nittis, 35 anni, è la sua compagna Sara erano stati al concerto di Ultimo allo stadio Maradona di Napoli e stavano rientrando a casa. Purtroppo però, si sono scontrati con la loro moto contro un’auto lungo la provinciale 38, che collega Apricena a San Nazario. Per Vincenzo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo, mentre la sua Sara è stata portata in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia ed è stata già sottoposta a un delicato intervento. Vincenzo e Sara, entrambi fan dal giovane cantautore romano, erano una coppia da diversi anni e a coronare il loro amore era arrivato anche un bimbo. In onore di Vincenzo, il sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei suoi funerali, che si sono svolti oggi nella chiesa di Sant’Antonio da Padova. “La nostra comunità è profondamente scossa da questa perdita improvvisa e dolorosa.”- ha scritto D’Arenzo. “In questo momento di grande dolore, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità. Esprimiamo la nostra più sentita vicinanza e sostegno. Ci uniamo inoltre in un augurio di pronta guarigione per la compagna, attualmente ricoverata in ospedale. Siamo fiduciosi che la sua forza e il supporto di tutti noi possano aiutarla a superare questo momento difficile. L’intera comunità di Peschici si stringe attorno alle famiglie coinvolte, offrendo il proprio affetto e sostegno in questo momento così delicato.”