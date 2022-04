Addio a Tiziana Porcu, venerdì i funerali al cimitero di Villaspeciosa

“Sei andata via in silenzio senza nessun segnale o preavviso, cercavi di combattere da pochi mesi contro un male ancora non ben definito, ci siamo illusi di poterti riavere presto a casa, contavamo i giorni, ma purtroppo non è stato così. Ti vogliamo ricordare per la mamma speciale che eri”