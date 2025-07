Campionissimo Tittìa. Il fantino 40enne di Nurri Giovanni Atzeni ha vinto per l’undicesima volta il Palio di Siena. In una piazza del Campo come sempre strapiena, la leggenda sarda del Palio ha portato al trionfo la Contrada dell’Oca in sella al suo amatissimo Diodoro, allevato a Castelnuovo Berardenga, in Toscana.