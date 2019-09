Tiscali Ultrainternet Wireless, la connessione a 100 Mega senza vincoli o penali

Già disponibile in numerosi comuni sparsi per tutta la penisola, Tiscali Ultrainternet Wireless rappresenta l’ultima frontiera tecnologica per portare la connessione internet nelle aree cosiddette “digital divide”, cioè non raggiunte dalla banda larga.

In termini tecnici si parla di connessione FWA (Fixed Wireless Access): i dati vengono trasmessi dalla centrale alle antenne stradali, e da queste arrivano a casa del cliente tramite rete mobile 4G+.

Cos’è di preciso il 4G+? Che differenza c’è col 4G delle connessioni mobili?

Con l’acronimo 4G si indicano – nelle telecomunicazioni mobili – le tecnologie e gli standard di quarta generazione, ossia successivi a quelli di terza (UMTS e HSDPA), per la trasmissione dati. Delle tecnologie 4G, in particolare, fa parte l’LTE, con la sua evoluzione LTE Advanced (migliore per prestazioni in download e in upload): LTE sta per Long Term Evolution e rappresenta la più recente generazione per la trasmissione dei dati wireless (cioè senza cavi o rete fissa), certamente la più rilevante e affidabile.

Che differenza c’è tra 4G mobile e 4G “fisso”?

Le antenne LTE Advanced che Tiscali sta installando su tutta la penisola appartengono a questa seconda categoria e hanno lo scopo di portare la connessione veloce nelle case e negli uffici che non sono raggiunti dalla fibra ottica. Molte di queste antenne hanno sostituito le vecchie antenne WiMAX (un altro standard tecnologico per la connessione wireless, oggi divenuto obsoleto) e altre sono state (e verranno) installate ex novo: lo scopo è portare la connessione internet ultraveloce nelle aree dove oggi essa non c’è, ovvero quelle “digital divide” e quelle dove è disponibile solo l’ADSL tradizionale, che offre velocità nettamente inferiori. Concentrando, quindi, lo sforzo dove la fibra ottica non c’è e difficilmente arriverà – dato l’elevato costo richiesto per il suo sviluppo – si potrà portare ugualmente la connettività veloce a costi ridotti.

Il 4G+ di Tiscali

Come già accennato, il 4G+ (o LTE Advanced) di Tiscali Ultrainternet Wireless offre prestazioni migliori rispetto al 4G/LTE “semplice” perché, a differenza di quest’ultimo, che utilizza un unico blocco di frequenze (max 20Mhz), permette invece l’aggregazione di più blocchi, in particolare due blocchi di frequenze 20+20Mhz. Questa maggior capacità di banda permette di offrire un servizio che non prevede limiti di traffico, cosa invece tipica delle offerte mobili. Facendo un esempio pratico, Ultrainternet Wireless offre una velocità in download fino a 100 Mega e in upload fino a 3 Mega: vuol dire un tempo pari a pochi secondi per scaricare un brano musicale, un filmato o un videogame e pochi minuti per un intero film in HD.

L’offerta

Tiscali Ultrainternet Wireless è disponibile sia in abbonamento che ricaricabile, con navigazione illimitata, velocità fino a 100 Mega e linea voce, con tariffe a partire da 24.95€ al mese. Per verificare la copertura basta visitare il sito Tiscali Casa, chiamare il 130 o recarsi nei negozi Tiscali.