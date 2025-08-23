Si pensa sia l’ennesimo femminicidio la morte di Tina Sgarbini, trovata senza vita sul pavimento della sua abitazione a Votraci, frazione di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno.

Stando ad una prima ricostruzione, la 47enne sarebbe morta strangolata dopo una lite. A lanciare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati i familiari dell’ex compagno di Tina, di cui si sono perse le tracce.

L’uomo risulta attualmente irreperibile e si crede possa essere stato lui ad uccidere la 47enne.

“Se fosse femminicidio – ha dichiarato il sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio – condanniamo questo gesto brutale. La conoscevano tutti con il nome di Tina, la signora Assunta, mamma di tre figli di cui uno di 24 anni, avuti da una precedente relazione. Non ci sono mai giunte segnalazioni da parte della coppia. Siamo frastornati da quanto accaduto e ovviamente ci stringiamo intorno alla famiglia di Tina”.