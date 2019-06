Teulada, paraplegica cade in mare con la sedia a rotelle e muore annegata

Teulada. Questo pomeriggio, Carabinieri della Stazione di Teulada e personale medico del 118 giunto con eliambulanza, accorrevano nel porticciolo nuovo per prestare soccorso ad una donna ottantacinquenne, caduta in mare con la sedia a rotelle. Secondo i primi accertamenti, la donna, paraplegica, ospite della locale casa di riposo, si era recata nel porticciolo accompagnata da altra persona. Mentre percorrevano un tratto del porticciolo in prossimità della banchina, a causa di una verosimile distrazione dell’accompagnatrice, la carrozzina che la trasportava si sarebbe avviava favorita dalla pendenza della banchina, finendo in mare. Immediatamente alcune persone presenti si gettavano in acqua recuperando ben presto il corpo della donna riuscendo a riportarlo sulla banchina dove tentavano invano opera di rianimazione protrattasi per oltre mezz’ora. La donna spirava poco dopo per annegamento. La salma è stata condotta in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono in corso a cura dei Carabinieri della Stazione di Teulada e del Nucleo Operativo della Compagnia di Carbonia, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica e individuare eventuali responsabilità.