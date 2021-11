Teulada sotto la pioggia dice addio ad Alessio Madeddu, ucciso per gelosia: “Sarai unico anche tra gli angeli”

Folla per l’ultimo saluto ad Alessio Madeddu, lo chef assassinato cinque giorni fa per gelosia da Angelo Brancasi, il panettiere 43enne di Sant’Anna Arresi. I parenti più stretti, tutti i familiari e gli amici di Madeddu hanno ascoltato l’omelia, molto toccante, di don Ignazio Porcu. In un lunedì pomeriggio bagnato da un temporale molto forte, chi non ha trovato spazio dentro la chiesa ha resistito, fuori, pur di omaggiare per l’ultima volta il cuoco, diventato famoso per la partecipazione a “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese. Un silenzio continuo, con l’unico sottofondo del rumore della pioggia, ha accompagnato tutta la celebrazione.

All’uscita del feretro, più di un teuladino ha voluto ricordare “la bontà e la genuinità di Alessio. Un gigante buono”. E il cordoglio, per chi non è riuscito a partecipare al funerale, va avanti su Facebook, con tantissimi messaggi: “Hai regalato alla mia famiglia tanti sorrisi, mancheranno i tuoi messaggi. Sei riuscito a distinguerti qui sulla terra, ora lo saprai fare anche tra gli angeli. Ciao Alessio”.