Teulada, il sindaco Milia rompe gli indugi e ribatte “alle pesanti accuse ricevute dall’ex, oramai, assessore Boi e dai consiglieri di minoranza: dal medico e il poliambulatorio alla questione strada. “Chiaro ed esaustivo”, “per replicare al maldestro tentativo di alterare la realtà dei fatti da parte della Consigliera e dei suoi alleati, probabilmente per cercare di scardinare la maggioranza”. Un piccolo terremoto a suon di comunicati stampa e post social quello che si è consumato nel centro del Sulcis Iglesiente: dopo le dichiarazioni di Susanna Boi https://www.castedduonline.it/teulada-la-verita-dellex-assessora-susanna-boi-ecco-come-sono-andate-le-cose/?swcfpc=1&fbclid=IwY2xjawIV9ytleHRuA2FlbQIxMQABHXC0GLRXRMi1hJ8S1UFQJH_2x8FFvMm0a1O4V84ERd_o-XeQgiSBlW5xeQ_aem_PrZQ4T5DZvi7mS5fC6sFWg ecco la replica del sindaco Angelo Milia.“Credo sia opportuno analizzare le tendenziose e sconnesse accuse riportate sui social dalla Consigliera a cui sono probabilmente sfuggite le azioni messe in campo dall’amministrazione.

In riferimento al medico e al poliambulatorio non risulta nessuna iniziativa avviata dalla consigliera Boi che ha sempre scelto la linea del ”non si può fare nulla”!

Al contrario del sottoscritto che ha mandato una nota all’attuale assessore alla Sanità chiedendogli un incontro e ribadendo le innumerevoli difficoltà che stiamo continuando a vivere. Oltre alle numerose interlocuzioni telefoniche con i medici iscritti alla scuola di specializzazione di medicina generale, facendo presente il disagio di Teulada e mostrando la nostra disponibilità a garantire dei benefit a chiunque avesse accettato di prendere in carico la sede di Teulada.

Non risulta nessuna iniziativa per il problema del servizio di psichiatria e di diabetologia, per quest’ultimo sono stato io ad avviare un’interlocuzione con un medico che potrebbe essere disponibile.

Per non parlare dei progetti sugli screening, sulle politiche sociali e sulla sanità che sono frutto del mio lavoro e del lavoro degli altri consiglieri, che hanno sempre cercato di sopperire alle carenze dell’assessorato di riferimento.

Veniamo alla questione strada.

L’amministrazione ha dato mandato nel 2023 per lo studio del tratto di strada di PUC, come previsto dal piano approvato nel 1999 e come confermato dal PUC preliminare del 2021, che parte da Via Europa e finisce in Via Sulcis (SS 195). Pensato da chi ci ha preceduto per consentire la circonvallazione del paese in alternativa alla statale e che consentirebbe nel periodo estivo la chiusura del traffico nel centro del paese. Oltre che migliorare la viabilità interna e porre in essere una delle prerogative di un’amministrazione ossia realizzare il reticolo stradale previsto dal PUC.

Dopo aver ottenuto un finanziamento da parte della RAS di 600.000 €, che nella Legge Regionale è stata genericamente indicata come ”Strada di Puc. Località Molinu”, l’amministrazione ha deciso, con delibera di giunta del 09/09/24 votata all’unanimità, di utilizzare tale finanziamento per realizzare, UNICAMENTE, la strada del “viale”, ovvero la strada che inizia in Via Sulcis all’altezza della “Mezza Luna” e termina in Via Sulis, che contribuirà a risolvere gli annosi problemi di chi abita in quella zona e al contempo evita qualsivoglia conflitto di interessi paventato dalla consigliera Boi e dalla minoranza, che sapientemente cercano di creare un teatrino di false allusioni.

Per questi motivi e per alcuni che ho volutamente tralasciato in questo comunicato, ma soprattutto per una visione non condivisa dell’attività amministrativa che avrebbe potuto compromettere il conseguimento degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione e che ha fatto venire meno i presupposti fiduciari alla base della nomina, ho deciso di revocare la delega alla consigliera Boi, dopo i numerosi tentativi di riconciliazione e le numerose richieste di lavorare in armonia con il gruppo e con gli uffici di competenza.

Tutto quanto sopra riportato è suffragato da atti ufficiali liberamente consultabili. A tutela della nostra attività amministrativa ci riserviamo di intraprendere azioni in caso di dichiarazioni allusive e diffamatorie”.