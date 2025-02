Un terribile incidente è avvenuto a Villasanta, in provincia di Monza Brianza. Due coniugi, Cosimo Crisci, 78 anni, e Margherita Lista, 72, sono stati investiti lo scorso 4 gennaio da una Nissan Micra fuori dal centro commerciale gigante. Cosimo è morto subito dopo l’incidente, mentre Margherita è deceduta in queste ore dopo un mese di ricovero all’ospedale di Varese. Ora il ragazzo alla guida della Nissan è accusato di duplice omicidio stradale, sul quale la procura di Monza ha già aperto un fascicolo. Come riportato da Il Giorno, entrambi i coniugi- per volontà dei familiari- verranno trasportati nel loro paese di origine, Roscigno, in provincia di Salerno, dove giovedì pomeriggio saranno celebrati i funerali nella chiesa San Nicola di Bari.