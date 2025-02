Una condotta dell’acqua ha ceduto a Corso Vittorio Emanuele, di fronte alla stazione dei carabinieri. Abbanoa è intervenuta rimuovendo i lastroni del passaggio pedonale vicino a Via Pola, che è stata chiusa per permettere agli operai di riparare il danno. Tanto disagi quindi per la viabilità e gli abitanti della zona. I lavori dovrebbero essere terminati in serata.