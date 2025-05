Teulada nella provincia del Sulcis? Dopo le due delibere del 2020 e 2021 che andavano proprio in questa direzione, ovvero lasciare la città metropolitana di Cagliari e entrare nella provincia del Sulcis, i consiglieri comunali di opposizione Alessandro Serafini, Giacomo Piras, Antonello Tanas, Mauro Serra e Susanna Boi chiedono pubblicamente all’amministrazione comunale chiarezza e trasparenza sulla questione. Non solo: chiedono anche che l’amministrazione informi i cittadini della possibilità offerta loro dal referendum consultivo previsto dalla nuova legge regionale approvata il 29 aprile 2025.

Durante il consiglio comunale del 30 aprile, i consiglieri hanno segnalato alla maggioranza l’approvazione, proprio il giorno precedente, della legge regionale “Disposizioni per la riapertura dei termini per l’accertamento della volontà dei territori interessati e differimento del termine per l’elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane”. La normativa consente ai Comuni che avevano già deliberato all’unanimità l’adesione a una provincia – come nel caso di Teulada – di essere inclusi nel percorso referendario, offrendo ai cittadini la possibilità di esprimersi sulla permanenza nella Città Metropolitana di Cagliari o l’adesione alla Provincia del Sulcis.

Il Comune di Teulada aveva già deliberato in tal senso con due atti ufficiali: la delibera n. 21 del 27 luglio 2020 e la delibera n. 14 del 27 aprile 2021, entrambe votate all’unanimità per l’adesione alla Provincia del Sulcis.

Nonostante ciò, secondo gli esponenti dell’opposizione, a oggi non è noto quale sia l’orientamento dell’amministrazione comunale su questo tema né se siano state avviate le procedure necessarie per consentire ai cittadini di partecipare al referendum. “In un momento così cruciale – sottolineano i consiglieri – è fondamentale che l’amministrazione comunichi in modo trasparente le proprie intenzioni e chiarisca se intende rispettare la volontà già espressa dal consiglio in passato”.

I consiglieri ricordano inoltre che i 23 comuni del Sulcis hanno recentemente sottoscritto il protocollo di collaborazione per l’avvio della strategia territoriale integrata, all’interno della Programmazione Regionale 2024-2029. Un’iniziativa strategica da cui Teulada è rimasta esclusa, perdendo l’ennesima occasione di partecipare attivamente a una visione di sviluppo condiviso del territorio.

“Crediamo che l’ultima parola debba spettare ai cittadini – affermano Serafini, Piras, Tanas, Serra e Boi – ma serve un’amministrazione che garantisca loro il diritto di esprimersi. Di fronte a un silenzio preoccupante e a tempi molto stretti, sentiamo il dovere non solo politico, ma anche civico e morale, di informare la popolazione su questa opportunità”.