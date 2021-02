“Vaccino o test negativo ai turisti per entrare in Sardegna? Azioni concrete, non annunci”

Certificato di vaccinazione o test di negatività al coronavirus per i turisti, il Governatore della Sardegna, sta lavorando in questa direzione. Di nuovo. Lo scorso anno la proposta del passaporto sanitario era stata solennemente bocciata dal Ministro Boccia e Speranza, e pure dal Tar. Ma Solinas vuole riprovarci per evitare ciò che è accaduto la scorso estate.

E subito arrivano le prime reazioni, come quella del consigliere regionale dei Progressisti Massimo Zedda per il quale “non servono annunci ma azioni concrete”. Per l’ex Sindaco di Cagliari serve “un confronto serio con il Governo, una linea condivisa e soprattutto una strada percorribile”. Altrimenti non si va da nessuna parte.