Terribile schianto a un passo dalla nuova 554: tre feriti gravissimi, sette persone portate in ospedale. Il brutto incidente avvenuto sulla bretella tra la statale 554 e la 125 Var, due auto si sono scontrate e il bilancio non è dei migliori. Sul posto la polizia locale di Quartu che sta effettuando i rilievi, dopo l’intervento delle ambulanze.
Sulla strada statale 125 Var “Orientale Sarda” è chiusa temporaneamente la bretella di collegamento con la statale 554 Bis, a causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli.
Sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi.
Il traffico proveniente dalla statale 125 Var in direzione Terra Mala può proseguire in direzione Cagliari lungo la statale 554 Bis e usufruire della più vicina inversione di marcia al 25,300. Per il traffico in direzione della statale 125 Var può invertire la marcia al km 28,700 o proseguire lungo la viabilità provinciale