Terribile schianto a un passo dalla nuova 554: tre feriti gravissimi, sette persone portate in ospedale. Il brutto incidente avvenuto sulla bretella tra la statale 554 e la 125 Var, due auto si sono scontrate e il bilancio non è dei migliori. Sul posto la polizia locale di Quartu che sta effettuando i rilievi, dopo l’intervento delle ambulanze.

Sulla strada statale 125 Var “Orientale Sarda” è chiusa temporaneamente la bretella di collegamento con la statale 554 Bis, a causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli.