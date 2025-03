Tragedia questo pomeriggio sulla statale 194 a Carlentini, vicino Siracusa. Un terribile scontro ha coinvolto un autocarro e un minivan. Le cause del sinistro sono ancora da ricostruire, ma il bilancio è pesantissimo: morti tre braccianti, Salvatore Lanza, Salvatore Pellegriti e Rosario Lucchese, solo 18 anni. Altri 5 sono stati ricoverati in codice rosso e 4 di loro verserebbero in gravissime condizioni. Stando alle prime ricostruzioni, gli operai stavano tornando ad Adrano da Francofonte, dove raccoglievano le arance. Grossissimi disagi per la viabilità e statale chiusa per ore per permettere tutte le operazioni del caso. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati.