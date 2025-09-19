Tragedia nell’azienda Ecopartenope a Marcianise, in provincia di Caserta, azienda che si occupa dello stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi. Un’enorme esplosione è avvenuta all’interno di un silos, durante dei lavori di manutenzione agli impianti. Al momento il bilancio è gia pesantissimo: tre operai sono morti e un quarto risulta disperso.

La morte sarebbe avvenuta per l’onda d’urto causata dall’esplosione di un serbatoio di oli esausti.

I vigili del fuoco stanno attualmente scavando fra le macerie per cercare io quarto operaio e si indaga per ricostruire la causa dell’esplosione.