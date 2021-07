Terremoto nell’Udc, Domenico Gallus molla Oppi e lancia bordate di fuoco

Terremoto nell’Udc in Sardegna. Domenico Gallus, presidente della commissione Sanità in consiglio regionale, lascia il partito di Giorgio Oppi e lancia pesanti accuse: mi denigrano in pubblico e in privato, dice Gallus, per delegittimare il mio operato. Bordate di fuoco verso gli ormai ex compagni di gruppo, che di sciuro avranno conseguenze più ampie. “Essendo venute a meno le ragioni che a suo tempo mi portarono ad aderire al gruppo dell’UDC in consiglio regionale, ho deciso di riprendere la mia autonomia politica e lasciarlo.

Alla base di tale scelta – dice Gallus – ci sono motivazioni scaturite da atteggiamenti e comportamenti che travalicano qualsiasi militanza politica e che, reiteratamente posti in essere nei miei confronti sia in pubblico che in privato, mi hanno portato a maturare questa sofferta decisione. Non posso continuare a far parte di un gruppo in cui manifestamente e continuamente – accusa ancora Gallus – viene delegittimato il mio operato politico e denigrata la mia persona al solo scopo di alterare l’atteggiamento di lealtà e correttezza che ho sempre tenuto nella conduzione dei lavori della commissione che presiedo e in aula verso gli alleati di governo e il presidente. Giunti a questo punto le nostre strade si dividono e, con chi mi ha sempre sostenuto, deciderò quali scelte politiche assumere per il futuro al fine di rafforzare la mia azione politica a sostegno della maggioranza”, conclude Gallus.