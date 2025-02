La terra trema ancora: lieve scossa registrata poco prima delle 13 a Berchidda. La profondità è di 10 chilometri, pressoché impercettibile dai cittadini ma non dalla sala sismica di Roma, Ingv, che, a distanza di pochi giorni da una scossa rilevata nel mare della Gallura, ha segnato quella di oggi, esattamente alle 12,54. Un evento che ogni tanto si ripresenta, l’ultima scossa è stata di 2,5 il 2 febbraio, 10 chilometri di profondità, e il 16 ottobre dello scorso anno a 3 chilometri da Ottana la terra aveva tremato. Definito anche esplosione in cava, alle 9,30 era stata registrata una scossa di magnitudo ML 1.4. Anche a maggio e a giugno si erano verificati due simili episodi sempre nel territorio di Ottana. Nemmeno percepita dagli abitanti, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.2100, 9.0460, la profondità, in cui è avvenuto, è stata di 1 km.