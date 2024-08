Terralba, attentato ai danni di Battista Manis: pochi giorni fa aveva sbancato il 10eLotto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La sua casa semi distrutta dalle fiamme, è l’uomo a raccontare quanto accaduto un giorno fa attraverso la sua pagina social: danni ingenti, rabbia e sconforto da parte dell’uomo che aveva comunicato la vincita ottenuta dopo aver giocato i numeri dei genitori, oramai, non più in vita, sognati durante la notte. Oltre 150 mila euro il bottino ottenuto, parte del quale lo avrebbe investito in azioni per la comunità. Defibrillatori e un corso per i giovani, per avvicinarli all’imprenditoria. Sul fatto indagano le forze dell’ordine e da parte di Manis la promessa di rialzarsi, più forte di prima.