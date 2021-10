Teo, timido meticcio di 3 anni che ama le coccole. Ci lo adotta?

Teo è un timido meticcio di circa 3 anni maschio intero, di taglia grande (circa 36 kg) e insicuro. Teo apprezza molto le coccole dalle persone con cui è in confidenza, chiede attenzioni saltando addosso ma necessita di un periodo di tempo conoscitivo prima di potersi fidare e farsi avvicinare o manipolare dalle persone nuove. Teo ha paura dei rumori forti, soprattutto dei rumori metallici; il vento o i temporali lo mettono a disagio e preferisce stare rintanato in queste occasioni. Per lui si cerca una famiglia di persone adulte con casa con giardino in periferia (no centro città) o ancora meglio in contesto rurale ben recintato, con una routine costante e tranquilla, non è assolutamente adatto a famiglie con bambini o ambienti caotici. Teo va d’accordo con cani femmine e anche con alcuni maschi, non apprezza molto i cani invadenti e troppo fisici nel gioco. Teo gioca volentieri al riporto della palla ma per tempi non eccessivamente lunghi. Si cede con obbligo di percorso pre-adottivo da svolgersi in struttura con il personale preposto, in possesso di microchip e in regola con le vaccinazioni previste.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: canile@comune.cagliari.it