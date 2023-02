Tentato furto in lavanderia a Quartu, tre giovani incappucciati danneggiano la vetrata e scappano

I malviventi entrati in azione in via Novaro, probabilmente speravano di svuotare le macchinette che vendono saponi e ammorbidenti. La titolare si è accorta di tutto in tempo reale, grazie alle telecamere, e ha avvisato i carabinieri