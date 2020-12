Tenta di rubare cosmetici in farmacia a Cagliari, ma la titolare se ne accorge e chiama il 112

Ieri sera a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Via Nuoro, hanno denunciato per tentato furto aggravato, un 27enne di Giba, senza fissa dimora, disoccupato con precedenti denunce a carico. Poco prima aveva fatto accesso alla “Farmacia Piga” di Via Liguria e tentato di impossessarsi di alcuni prodotti cosmetici in esposizione nascondendoli goffamente nel giubbotto. Era stato però bloccato dall’energico intervento della titolare, resasi subito conto di quanto stesse accadendo, benché impegnata a servire una cliente. La titolare lo ha fermato sino all’arrivo della pattuglia dell’Arma, allertata da una chiamata al 112 effettuata da una dipendente.

L’uomo è stato condotto in caserma, identificato e quindi rilasciato sino alla futura convocazione della Magistratura inquirente.